Giá Mizukara hôm nay

Giá Mizukara (MIZUKARA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MIZUKARA sang USD là $ 0 mỗi MIZUKARA.

Mizukara hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,574.79, với nguồn cung lưu hành 1.00B MIZUKARA. Trong vòng 24 giờ qua, MIZUKARA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00175252, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIZUKARA biến động +0.13% trong giờ qua và -46.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Mizukara (MIZUKARA)

Vốn hóa thị trường $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mizukara là $ 10.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MIZUKARA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.57K.