Thông tin giá theo USD của Mixie (MIXIE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.085161$ 0.085161 $ 0.085161 Giá thấp nhất $ 0.00019661$ 0.00019661 $ 0.00019661 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Mixie (MIXIE) là $0.00352937. Trong 24 giờ qua, MIXIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MIXIE là $ 0.085161, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00019661.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIXIE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mixie (MIXIE)

Vốn hóa thị trường $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Nguồn cung lưu thông 352.83M 352.83M 352.83M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mixie là $ 1.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MIXIE là 352.83M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.53M.