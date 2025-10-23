Thông tin giá theo USD của Mintana (MINT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) -8.44% Biến động giá (7 ngày) -8.44%

Giá thời gian thực của Mintana (MINT) là --. Trong 24 giờ qua, MINT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MINT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINT đã biến động -- trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -8.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mintana (MINT)

Vốn hóa thị trường $ 17.17K$ 17.17K $ 17.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.17K$ 17.17K $ 17.17K Nguồn cung lưu thông 999.66M 999.66M 999.66M Tổng cung 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mintana là $ 17.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MINT là 999.66M, với tổng nguồn cung là 999659389.0192943. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.17K.