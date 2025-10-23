Thông tin giá theo USD của Mint Club V1 (MINT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.49% Biến động giá (1D) +2.00% Biến động giá (7 ngày) -14.97% Biến động giá (7 ngày) -14.97%

Giá thời gian thực của Mint Club V1 (MINT) là --. Trong 24 giờ qua, MINT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MINT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINT đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, +2.00% trong 24 giờ và -14.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mint Club V1 (MINT)

Vốn hóa thị trường $ 379.51K$ 379.51K $ 379.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 379.51K$ 379.51K $ 379.51K Nguồn cung lưu thông 1.15T 1.15T 1.15T Tổng cung 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mint Club V1 là $ 379.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MINT là 1.15T, với tổng nguồn cung là 1149363840000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 379.51K.