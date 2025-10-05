Thông tin giá theo USD của Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 Thấp nhất 24H $ 0.9995 $ 0.9995 $ 0.9995 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 Cao nhất 24H $ 0.9995$ 0.9995 $ 0.9995 ATH $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Giá thấp nhất $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.01%

Giá thời gian thực của Mineral Vault I Security Token (MNRL) là $0.996668. Trong 24 giờ qua, MNRL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.991638 và cao nhất là $ 0.9995, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MNRL là $ 1.008, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.974445.

Về hiệu suất ngắn hạn, MNRL đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và +0.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Vốn hóa thị trường $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Nguồn cung lưu thông 2.28M 2.28M 2.28M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mineral Vault I Security Token là $ 2.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MNRL là 2.28M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.97M.