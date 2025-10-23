Thông tin giá theo USD của Mine Blue (MB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.03277183 Cao nhất 24H $ 0.03671594 ATH $ 0.04796975 Giá thấp nhất $ 0.01399899 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +4.77% Biến động giá (7 ngày) -14.20%

Giá thời gian thực của Mine Blue (MB) là $0.03434045. Trong 24 giờ qua, MB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03277183 và cao nhất là $ 0.03671594, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MB là $ 0.04796975, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01399899.

Về hiệu suất ngắn hạn, MB đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +4.77% trong 24 giờ và -14.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mine Blue (MB)

Vốn hóa thị trường $ 1.87M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 343.41M Nguồn cung lưu thông 54.51M Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mine Blue là $ 1.87M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MB là 54.51M, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 343.41M.