Giá Mindfak By Matt Furie hôm nay

Giá Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 7.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MINDFAK sang USD là $ 0 mỗi MINDFAK.

Mindfak By Matt Furie hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 71,177, với nguồn cung lưu hành 690.00M MINDFAK. Trong vòng 24 giờ qua, MINDFAK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01701608, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINDFAK biến động +0.21% trong giờ qua và -31.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.94K.

Thông tin thị trường Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Vốn hóa thị trường $ 71.18K$ 71.18K $ 71.18K Khối lượng (24H) $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 71.18K$ 71.18K $ 71.18K Nguồn cung lưu thông 690.00M 690.00M 690.00M Tổng cung 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mindfak By Matt Furie là $ 71.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.94K. Nguồn cung lưu hành của MINDFAK là 690.00M, với tổng nguồn cung là 690000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.18K.