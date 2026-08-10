Giá Million Airdrop hôm nay

Giá Million Airdrop (MAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAD sang USD là $ 0 mỗi MAD.

Million Airdrop hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 34,012, với nguồn cung lưu hành 999.99M MAD. Trong vòng 24 giờ qua, MAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAD biến động -- trong giờ qua và -3.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Million Airdrop (MAD)

Vốn hóa thị trường $ 34.01K$ 34.01K $ 34.01K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.01K$ 34.01K $ 34.01K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,991,404.761983 999,991,404.761983 999,991,404.761983

Vốn hoá thị trường hiện tại của Million Airdrop là $ 34.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAD là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999991404.761983. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.01K.