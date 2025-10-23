Thông tin giá theo USD của MightFly (MIGHTFLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.27% Biến động giá (7 ngày) -10.81% Biến động giá (7 ngày) -10.81%

Giá thời gian thực của MightFly (MIGHTFLY) là --. Trong 24 giờ qua, MIGHTFLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MIGHTFLY là $ 0.00586293, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIGHTFLY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.27% trong 24 giờ và -10.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MightFly (MIGHTFLY)

Vốn hóa thị trường $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Nguồn cung lưu thông 999.87M 999.87M 999.87M Tổng cung 999,865,891.284588 999,865,891.284588 999,865,891.284588

Vốn hoá thị trường hiện tại của MightFly là $ 18.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MIGHTFLY là 999.87M, với tổng nguồn cung là 999865891.284588. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.51K.