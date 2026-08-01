Giá Midas Rockaway Market Neutral hôm nay

Giá Midas Rockaway Market Neutral (MROX) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.14, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MROX sang USD là $ 1.14 mỗi MROX.

Midas Rockaway Market Neutral hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,674,967, với nguồn cung lưu hành 5.86M MROX. Trong vòng 24 giờ qua, MROX được giao dịch trong khoảng từ $ 1.14 (thấp) đến $ 1.14 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.14, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.14.

Về hiệu suất ngắn hạn, MROX biến động 0.00% trong giờ qua và +0.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

Vốn hóa thị trường $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M Nguồn cung lưu thông 5.86M 5.86M 5.86M Tổng cung 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

Vốn hoá thị trường hiện tại của Midas Rockaway Market Neutral là $ 6.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của MROX là 5.86M, với tổng nguồn cung là 5857700.376617643. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.67M.