Thông tin giá theo USD của MicroStrategy xStock (MSTRX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 278.67 $ 278.67 $ 278.67 Thấp nhất 24H $ 297.51 $ 297.51 $ 297.51 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 278.67$ 278.67 $ 278.67 Cao nhất 24H $ 297.51$ 297.51 $ 297.51 ATH $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Giá thấp nhất $ 272.11$ 272.11 $ 272.11 Biến động giá (1 giờ) +0.59% Biến động giá (1D) -3.85% Biến động giá (7 ngày) -4.51% Biến động giá (7 ngày) -4.51%

Giá thời gian thực của MicroStrategy xStock (MSTRX) là $285.22. Trong 24 giờ qua, MSTRX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 278.67 và cao nhất là $ 297.51, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSTRX là $ 462.34, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 272.11.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSTRX đã biến động +0.59% trong 1 giờ qua, -3.85% trong 24 giờ và -4.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MicroStrategy xStock (MSTRX)

Vốn hóa thị trường $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.43M$ 16.43M $ 16.43M Nguồn cung lưu thông 31.37K 31.37K 31.37K Tổng cung 57,599.51307609 57,599.51307609 57,599.51307609

Vốn hoá thị trường hiện tại của MicroStrategy xStock là $ 8.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSTRX là 31.37K, với tổng nguồn cung là 57599.51307609. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.43M.