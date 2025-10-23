Thông tin giá theo USD của Microsoft xStock (MSFTX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 507.2 $ 507.2 $ 507.2 Thấp nhất 24H $ 522.66 $ 522.66 $ 522.66 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 507.2$ 507.2 $ 507.2 Cao nhất 24H $ 522.66$ 522.66 $ 522.66 ATH $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 Giá thấp nhất $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +2.41% Biến động giá (7 ngày) -0.45% Biến động giá (7 ngày) -0.45%

Giá thời gian thực của Microsoft xStock (MSFTX) là $519.96. Trong 24 giờ qua, MSFTX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 507.2 và cao nhất là $ 522.66, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSFTX là $ 767.64, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 490.75.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSFTX đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +2.41% trong 24 giờ và -0.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Microsoft xStock (MSFTX)

Vốn hóa thị trường $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M Nguồn cung lưu thông 2.19K 2.19K 2.19K Tổng cung 22,719.557042978 22,719.557042978 22,719.557042978

Vốn hoá thị trường hiện tại của Microsoft xStock là $ 1.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSFTX là 2.19K, với tổng nguồn cung là 22719.557042978. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.81M.