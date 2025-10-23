Thông tin giá theo USD của MicDrop (MICDROP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -9.02% Biến động giá (7 ngày) -9.02%

Giá thời gian thực của MicDrop (MICDROP) là --. Trong 24 giờ qua, MICDROP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MICDROP là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MICDROP đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -9.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MicDrop (MICDROP)

Vốn hóa thị trường $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Nguồn cung lưu thông 999.93M 999.93M 999.93M Tổng cung 999,932,861.577805 999,932,861.577805 999,932,861.577805

Vốn hoá thị trường hiện tại của MicDrop là $ 4.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MICDROP là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999932861.577805. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.80K.