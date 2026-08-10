Giá Mia Ko hôm nay

Giá Mia Ko (MIA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MIA sang USD là $ 0 mỗi MIA.

Mia Ko hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 41,035, với nguồn cung lưu hành 999.90M MIA. Trong vòng 24 giờ qua, MIA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00637241, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIA biến động +0.51% trong giờ qua và +7.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Mia Ko (MIA)

Vốn hóa thị trường $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,898,017.834293 999,898,017.834293 999,898,017.834293

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mia Ko là $ 41.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MIA là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999898017.834293. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.04K.