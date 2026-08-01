Giá Mezo USD hôm nay

Giá Mezo USD (MUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.991762, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MUSD sang USD là $ 0.991762 mỗi MUSD.

Mezo USD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,861,476, với nguồn cung lưu hành 31.12M MUSD. Trong vòng 24 giờ qua, MUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.990379 (thấp) đến $ 0.992245 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.16, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.91906.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUSD biến động -0.00% trong giờ qua và +1.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 329.86K.

Thông tin thị trường Mezo USD (MUSD)

Vốn hóa thị trường $ 30.86M$ 30.86M $ 30.86M Khối lượng (24H) $ 329.86K$ 329.86K $ 329.86K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.86M$ 30.86M $ 30.86M Nguồn cung lưu thông 31.12M 31.12M 31.12M Tổng cung 31,117,885.66363691 31,117,885.66363691 31,117,885.66363691

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mezo USD là $ 30.86M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 329.86K. Nguồn cung lưu hành của MUSD là 31.12M, với tổng nguồn cung là 31117885.66363691. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.86M.