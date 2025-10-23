Thông tin giá theo USD của MexCrewn (MEXCREWN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00103988 $ 0.00103988 $ 0.00103988 Thấp nhất 24H $ 0.00118088 $ 0.00118088 $ 0.00118088 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00103988$ 0.00103988 $ 0.00103988 Cao nhất 24H $ 0.00118088$ 0.00118088 $ 0.00118088 ATH $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.19% Biến động giá (1D) -7.56% Biến động giá (7 ngày) -24.07% Biến động giá (7 ngày) -24.07%

Giá thời gian thực của MexCrewn (MEXCREWN) là $0.00108431. Trong 24 giờ qua, MEXCREWN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00103988 và cao nhất là $ 0.00118088, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEXCREWN là $ 0.008046, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEXCREWN đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, -7.56% trong 24 giờ và -24.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MexCrewn (MEXCREWN)

Vốn hóa thị trường $ 108.43K$ 108.43K $ 108.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 108.43K$ 108.43K $ 108.43K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MexCrewn là $ 108.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEXCREWN là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 108.43K.