Thông tin giá theo USD của MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Giá thời gian thực của MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) là $1.021. Trong 24 giờ qua, MCUSDT0 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.021 và cao nhất là $ 1.021, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MCUSDT0 là $ 1.031, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.958761.

Về hiệu suất ngắn hạn, MCUSDT0 đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và +0.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Vốn hoá thị trường hiện tại của MEV Capital USDT0 là $ 1.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MCUSDT0 là 1.68M, với tổng nguồn cung là 1681017.820146833. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.72M.