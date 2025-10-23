Thông tin giá theo USD của Metronome Synth USD (MSUSD)

Giá thời gian thực của Metronome Synth USD (MSUSD) là $0.99702. Trong 24 giờ qua, MSUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.993211 và cao nhất là $ 0.999958, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSUSD là $ 3.43, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.427862.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSUSD đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +0.31% trong 24 giờ và -0.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metronome Synth USD là $ 18.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSUSD là 18.26M, với tổng nguồn cung là 18256953.26006711. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.20M.