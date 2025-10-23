Thông tin giá theo USD của Metronome Synth ETH (MSETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3,722.47 Cao nhất 24H $ 3,870.11 ATH $ 4,925.56 Giá thấp nhất $ 976.13 Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) -1.13% Biến động giá (7 ngày) -4.53%

Giá thời gian thực của Metronome Synth ETH (MSETH) là $3,815.52. Trong 24 giờ qua, MSETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,722.47 và cao nhất là $ 3,870.11, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSETH là $ 4,925.56, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 976.13.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSETH đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, -1.13% trong 24 giờ và -4.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Metronome Synth ETH (MSETH)

Vốn hóa thị trường $ 38.98M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.98M Nguồn cung lưu thông 10.22K Tổng cung 10,216.83647540655

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metronome Synth ETH là $ 38.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSETH là 10.22K, với tổng nguồn cung là 10216.83647540655. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.98M.