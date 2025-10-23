Thông tin giá theo USD của Metamars (MARS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00457139 $ 0.00457139 $ 0.00457139 Thấp nhất 24H $ 0.00624078 $ 0.00624078 $ 0.00624078 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00457139$ 0.00457139 $ 0.00457139 Cao nhất 24H $ 0.00624078$ 0.00624078 $ 0.00624078 ATH $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) -11.11% Biến động giá (7 ngày) -27.64% Biến động giá (7 ngày) -27.64%

Giá thời gian thực của Metamars (MARS) là $0.00521065. Trong 24 giờ qua, MARS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00457139 và cao nhất là $ 0.00624078, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MARS là $ 1.88, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MARS đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, -11.11% trong 24 giờ và -27.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Metamars (MARS)

Vốn hóa thị trường $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Nguồn cung lưu thông 213.53M 213.53M 213.53M Tổng cung 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metamars là $ 1.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MARS là 213.53M, với tổng nguồn cung là 260000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.35M.