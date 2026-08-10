Giá Metalos hôm nay

Giá Metalos (METALOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá METALOS sang USD là $ 0 mỗi METALOS.

Metalos hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,726.46, với nguồn cung lưu hành 1.00B METALOS. Trong vòng 24 giờ qua, METALOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00565956, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, METALOS biến động -- trong giờ qua và -9.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Metalos (METALOS)

Vốn hóa thị trường $ 19.73K$ 19.73K $ 19.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.73K$ 19.73K $ 19.73K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metalos là $ 19.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của METALOS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.73K.