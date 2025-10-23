Thông tin giá theo USD của Metacourt (BLS)

Giá thời gian thực của Metacourt (BLS) là --. Trong 24 giờ qua, BLS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLS là $ 0.02130219, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Metacourt (BLS)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metacourt là $ 65.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLS là 254.63M, với tổng nguồn cung là 854998985.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 219.65K.