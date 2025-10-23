Thông tin giá theo USD của META FINANCIAL AI (MEFAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00361391 $ 0.00361391 $ 0.00361391 Thấp nhất 24H $ 0.00561573 $ 0.00561573 $ 0.00561573 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00361391$ 0.00361391 $ 0.00361391 Cao nhất 24H $ 0.00561573$ 0.00561573 $ 0.00561573 ATH $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.27% Biến động giá (1D) -12.58% Biến động giá (7 ngày) -48.42% Biến động giá (7 ngày) -48.42%

Giá thời gian thực của META FINANCIAL AI (MEFAI) là $0.00394842. Trong 24 giờ qua, MEFAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00361391 và cao nhất là $ 0.00561573, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEFAI là $ 0.02723048, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEFAI đã biến động +1.27% trong 1 giờ qua, -12.58% trong 24 giờ và -48.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường META FINANCIAL AI (MEFAI)

Vốn hóa thị trường $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Nguồn cung lưu thông 591.87M 591.87M 591.87M Tổng cung 591,868,653.599881 591,868,653.599881 591,868,653.599881

Vốn hoá thị trường hiện tại của META FINANCIAL AI là $ 2.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEFAI là 591.87M, với tổng nguồn cung là 591868653.599881. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.29M.