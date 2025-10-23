Thông tin giá theo USD của Meso Finance (MESO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00407455 Cao nhất 24H $ 0.00417587 ATH $ 0.01036063 Giá thấp nhất $ 0.00382898 Biến động giá (1 giờ) +0.22% Biến động giá (1D) -1.24% Biến động giá (7 ngày) -19.91%

Giá thời gian thực của Meso Finance (MESO) là $0.00409356. Trong 24 giờ qua, MESO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00407455 và cao nhất là $ 0.00417587, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MESO là $ 0.01036063, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00382898.

Về hiệu suất ngắn hạn, MESO đã biến động +0.22% trong 1 giờ qua, -1.24% trong 24 giờ và -19.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Meso Finance (MESO)

Vốn hóa thị trường $ 154.86K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.09M Nguồn cung lưu thông 37.88M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Meso Finance là $ 154.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MESO là 37.88M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.09M.