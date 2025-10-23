Thông tin giá theo USD của Meridian (MRDN)

Giá thời gian thực của Meridian (MRDN) là $0.04855317. Trong 24 giờ qua, MRDN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04636051 và cao nhất là $ 0.052544, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MRDN là $ 0.150873, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03380441.

Về hiệu suất ngắn hạn, MRDN đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, +1.12% trong 24 giờ và -4.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Meridian (MRDN)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Meridian là $ 798.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MRDN là 16.57M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.20M.