Thông tin giá theo USD của MeowIstanbul (MEOW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.43% Biến động giá (1D) -0.84% Biến động giá (7 ngày) -14.44% Biến động giá (7 ngày) -14.44%

Giá thời gian thực của MeowIstanbul (MEOW) là --. Trong 24 giờ qua, MEOW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEOW là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEOW đã biến động +0.43% trong 1 giờ qua, -0.84% trong 24 giờ và -14.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MeowIstanbul (MEOW)

Vốn hóa thị trường $ 68.71K$ 68.71K $ 68.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.18K$ 112.18K $ 112.18K Nguồn cung lưu thông 20.82B 20.82B 20.82B Tổng cung 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

Vốn hoá thị trường hiện tại của MeowIstanbul là $ 68.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEOW là 20.82B, với tổng nguồn cung là 33997387058.433. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.18K.