Giá Mento Swiss Franc hôm nay

Giá Mento Swiss Franc (CHFM) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.22, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHFM sang USD là $ 1.22 mỗi CHFM.

Mento Swiss Franc hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 86,231, với nguồn cung lưu hành 70.84K CHFM. Trong vòng 24 giờ qua, CHFM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.38, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.587826.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHFM biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 707.67.

Thông tin thị trường Mento Swiss Franc (CHFM)

Vốn hóa thị trường $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Khối lượng (24H) $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Nguồn cung lưu thông 70.84K 70.84K 70.84K Tổng cung 70,840.79186141798 70,840.79186141798 70,840.79186141798

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mento Swiss Franc là $ 86.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 707.67. Nguồn cung lưu hành của CHFM là 70.84K, với tổng nguồn cung là 70840.79186141798. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.23K.