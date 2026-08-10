Mạng blockchain nào mà Mento South African Rand đang vận hành?

Mento South African Rand hoạt động trên mạng --, mạng này xác định cách xử lý các giao dịch, tốc độ xác nhận và mức độ bảo mật tổng thể. Mạng cũng quyết định khả năng tương thích với ví, dApp và các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh.

Giá hiện tại của ZARM là bao nhiêu?

Mã thông báo có giá ₫1616.34153201770000, đánh dấu biến động giá là --% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu theo thời gian thực.

Mento South African Rand thuộc danh mục nào?

Mento South African Rand nằm trong danh mục Stablecoins,Celo Ecosystem. Phân loại này giúp nhà đầu tư so sánh ZARM với các tài sản tương tự trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như mã thông báo DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 hoặc AI.

Vốn hóa thị trường của Mento South African Rand là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của nó là ₫1316487395.761850000, xếp ở vị trí #6980. Vốn hóa thị trường cung cấp thước đo rộng về quy mô, mức độ phổ biến và niềm tin của nhà đầu tư.

Số lượng cung lưu hành của ZARM hiện nay là bao nhiêu?

Có 814488.263125136 mã thông báo đang lưu hành trên thị trường. Số lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng cung - cầu, quá trình định giá và kỳ vọng lạm phát.

Giao dịch đối với Mento South African Rand hôm nay sôi động ra sao?

Trong ngày qua, ZARM đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm gia tăng của thị trường hoặc phản ứng trước những tin tức mới.

Giá hôm nay so với mức cao và thấp gần đây thế nào?

Trong vòng 24 giờ qua, Mento South African Rand dao động giữa ₫0E-10 và ₫0E-10, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động ngắn hạn và các vùng breakout tiềm năng.