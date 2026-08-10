Giá Mento Japanese Yen hôm nay

Giá Mento Japanese Yen (JPYM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00629359, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JPYM sang USD là $ 0.00629359 mỗi JPYM.

Mento Japanese Yen hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 74,058, với nguồn cung lưu hành 11.71M JPYM. Trong vòng 24 giờ qua, JPYM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00726235, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00388634.

Về hiệu suất ngắn hạn, JPYM biến động -- trong giờ qua và +0.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.30.

Thông tin thị trường Mento Japanese Yen (JPYM)

Vốn hóa thị trường $ 74.06K$ 74.06K $ 74.06K Khối lượng (24H) $ 1.30$ 1.30 $ 1.30 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 74.06K$ 74.06K $ 74.06K Nguồn cung lưu thông 11.71M 11.71M 11.71M Tổng cung 11,714,386.22443143 11,714,386.22443143 11,714,386.22443143

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mento Japanese Yen là $ 74.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.30. Nguồn cung lưu hành của JPYM là 11.71M, với tổng nguồn cung là 11714386.22443143. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 74.06K.