Giá Mento British Pound (GBPM)
Giá Mento British Pound (GBPM) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.35, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GBPM sang USD là $ 1.35 mỗi GBPM.
Mento British Pound hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 399,123, với nguồn cung lưu hành 296.40K GBPM. Trong vòng 24 giờ qua, GBPM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.63, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.628602.
Về hiệu suất ngắn hạn, GBPM biến động -- trong giờ qua và +0.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.81K.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Mento British Pound là $ 399.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.81K. Nguồn cung lưu hành của GBPM là 296.40K, với tổng nguồn cung là 296404.411582033. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 399.12K.
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+0.09%
+0.09%
Trong hôm nay, biến động giá của Mento British Pound/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Mento British Pound/USD là $ +0.0029409750.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Mento British Pound/USD là $ +0.0063193500.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Mento British Pound/USD là --.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|--
|30 ngày
|$ +0.0029409750
|+0.22%
|60 ngày
|$ +0.0063193500
|+0.47%
|90 ngày
|--
|--
Vào năm 2040, giá của Mento British Pound có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá thị trường hiện tại của GBPM là bao nhiêu?
Hiện tại, nó được định giá ở mức ₫35555.11474050000, phản ánh biến động giá --% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá phản ánh dữ liệu thị trường tổng hợp theo thời gian thực.
Lượng thanh khoản của Mento British Pound trên các sàn giao dịch là bao nhiêu?
Với điểm số thanh khoản là --/100, GBPM thể hiện độ sâu thị trường ổn định trên các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch cao.
Khối lượng giao dịch hàng ngày của GBPM là bao nhiêu?
Trong 24 giờ qua, các nhà giao dịch đã trao đổi số tiền ₫-- tương đương với GBPM. Khối lượng giao dịch cao góp phần thu hẹp chênh lệch giá và giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn.
Khoảng giá hôm nay của Mento British Pound là bao nhiêu?
Nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫0E-10 đến ₫0E-10, nắm bắt được biên độ biến động trong ngày.
Điều gì quyết định khả năng tiếp cận và mức độ phổ biến của GBPM trên thị trường toàn cầu?
Các yếu tố bao gồm niêm yết trên các sàn giao dịch, sự sẵn có của cặp giao dịch, độ sâu thanh khoản cũng như mức độ tích hợp tốt của GBPM trong hệ sinh thái --.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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