Giá Mento British Pound hôm nay

Giá Mento British Pound (GBPM) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.35, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GBPM sang USD là $ 1.35 mỗi GBPM.

Mento British Pound hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 399,123, với nguồn cung lưu hành 296.40K GBPM. Trong vòng 24 giờ qua, GBPM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.63, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.628602.

Về hiệu suất ngắn hạn, GBPM biến động -- trong giờ qua và +0.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.81K.

Thông tin thị trường Mento British Pound (GBPM)

Vốn hóa thị trường $ 399.12K$ 399.12K $ 399.12K Khối lượng (24H) $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 399.12K$ 399.12K $ 399.12K Nguồn cung lưu thông 296.40K 296.40K 296.40K Tổng cung 296,404.411582033 296,404.411582033 296,404.411582033

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mento British Pound là $ 399.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.81K. Nguồn cung lưu hành của GBPM là 296.40K, với tổng nguồn cung là 296404.411582033. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 399.12K.