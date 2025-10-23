Thông tin giá theo USD của Memesis World (MEMS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Giá thấp nhất $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +14.71% Biến động giá (7 ngày) +14.71%

Giá thời gian thực của Memesis World (MEMS) là $0.01133386. Trong 24 giờ qua, MEMS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEMS là $ 0.01219792, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00798364.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEMS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +14.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Memesis World (MEMS)

Vốn hóa thị trường $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Nguồn cung lưu thông 520.00M 520.00M 520.00M Tổng cung 999,999,997.965014 999,999,997.965014 999,999,997.965014

Vốn hoá thị trường hiện tại của Memesis World là $ 5.89M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEMS là 520.00M, với tổng nguồn cung là 999999997.965014. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.33M.