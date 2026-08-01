Giá Memes AI hôm nay

Giá Memes AI (MEMESAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.71% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MEMESAI sang USD là $ 0 mỗi MEMESAI.

Memes AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 98,194, với nguồn cung lưu hành 999.86M MEMESAI. Trong vòng 24 giờ qua, MEMESAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEMESAI biến động -1.37% trong giờ qua và -2.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Memes AI (MEMESAI)

Vốn hóa thị trường $ 98.19K$ 98.19K $ 98.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 98.19K$ 98.19K $ 98.19K Nguồn cung lưu thông 999.86M 999.86M 999.86M Tổng cung 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

Vốn hoá thị trường hiện tại của Memes AI là $ 98.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEMESAI là 999.86M, với tổng nguồn cung là 999858660.2264516. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 98.19K.