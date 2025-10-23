Thông tin giá theo USD của Memerot (MEMEROT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00109721 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -10.29% Biến động giá (7 ngày) -26.48%

Giá thời gian thực của Memerot (MEMEROT) là --. Trong 24 giờ qua, MEMEROT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEMEROT là $ 0.00109721, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEMEROT đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -10.29% trong 24 giờ và -26.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Memerot (MEMEROT)

Vốn hóa thị trường $ 95.87K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 132.67K Nguồn cung lưu thông 722.60M Tổng cung 999,985,679.017029

Vốn hoá thị trường hiện tại của Memerot là $ 95.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEMEROT là 722.60M, với tổng nguồn cung là 999985679.017029. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 132.67K.