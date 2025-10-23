Thông tin giá theo USD của MEMELESS COIN (MEMELESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002252 $ 0.00002252 $ 0.00002252 Thấp nhất 24H $ 0.00002413 $ 0.00002413 $ 0.00002413 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002252$ 0.00002252 $ 0.00002252 Cao nhất 24H $ 0.00002413$ 0.00002413 $ 0.00002413 ATH $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Giá thấp nhất $ 0.00002252$ 0.00002252 $ 0.00002252 Biến động giá (1 giờ) +0.44% Biến động giá (1D) -3.57% Biến động giá (7 ngày) -11.13% Biến động giá (7 ngày) -11.13%

Giá thời gian thực của MEMELESS COIN (MEMELESS) là $0.00002327. Trong 24 giờ qua, MEMELESS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002252 và cao nhất là $ 0.00002413, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEMELESS là $ 0.00343906, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002252.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEMELESS đã biến động +0.44% trong 1 giờ qua, -3.57% trong 24 giờ và -11.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MEMELESS COIN (MEMELESS)

Vốn hóa thị trường $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K Nguồn cung lưu thông 997.81M 997.81M 997.81M Tổng cung 997,807,637.75235 997,807,637.75235 997,807,637.75235

Vốn hoá thị trường hiện tại của MEMELESS COIN là $ 23.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEMELESS là 997.81M, với tổng nguồn cung là 997807637.75235. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.06K.