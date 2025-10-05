Thông tin giá theo USD của MemeGames AI (MGAMES)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0006232 $ 0.0006232 $ 0.0006232 Thấp nhất 24H $ 0.00069157 $ 0.00069157 $ 0.00069157 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0006232$ 0.0006232 $ 0.0006232 Cao nhất 24H $ 0.00069157$ 0.00069157 $ 0.00069157 ATH $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Giá thấp nhất $ 0.00048718$ 0.00048718 $ 0.00048718 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -4.60% Biến động giá (7 ngày) -0.45% Biến động giá (7 ngày) -0.45%

Giá thời gian thực của MemeGames AI (MGAMES) là $0.00063491. Trong 24 giờ qua, MGAMES được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0006232 và cao nhất là $ 0.00069157, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MGAMES là $ 0.00726063, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00048718.

Về hiệu suất ngắn hạn, MGAMES đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -4.60% trong 24 giờ và -0.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MemeGames AI (MGAMES)

Vốn hóa thị trường $ 634.44K$ 634.44K $ 634.44K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 634.44K$ 634.44K $ 634.44K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MemeGames AI là $ 634.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MGAMES là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 634.44K.