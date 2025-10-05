Giá MemeGames AI (MGAMES)
-0.05%
-4.60%
-0.45%
-0.45%
Giá thời gian thực của MemeGames AI (MGAMES) là $0.00063491. Trong 24 giờ qua, MGAMES được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0006232 và cao nhất là $ 0.00069157, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MGAMES là $ 0.00726063, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00048718.
Về hiệu suất ngắn hạn, MGAMES đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -4.60% trong 24 giờ và -0.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.
Vốn hoá thị trường hiện tại của MemeGames AI là $ 634.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MGAMES là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 634.44K.
Trong hôm nay, biến động giá của MemeGames AI/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của MemeGames AI/USD là $ -0.0001955065.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của MemeGames AI/USD là $ -0.0004867343.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của MemeGames AI/USD là $ -0.0025194959746566547.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-4.60%
|30 ngày
|$ -0.0001955065
|-30.79%
|60 ngày
|$ -0.0004867343
|-76.66%
|90 ngày
|$ -0.0025194959746566547
|-79.87%
Own the Token.
Play the Game.
Grow the Community
MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.
Why MG Token ($MGAMES) Matters
MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.
MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building
MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base
$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!
MemeGames AI (MGAMES) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản MemeGames AI (MGAMES) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho MemeGames AI.
Xem ngay dự đoán giá MemeGames AI!
Hiểu rõ tokenomics của MemeGames AI (MGAMES) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MGAMES ngay!
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|10-04 13:39:16
|Số liệu on-chain
ETF Ethereum Spot của Hoa Kỳ Ghi Nhận Dòng Tiền Ròng 233,5 Triệu Đô La Hôm Qua
|10-04 11:26:38
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Phát hành USDC vượt quá 75 tỷ, thị phần đạt 24,9%
|10-03 10:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá trở lại mức trên 4,2 nghìn tỷ USD, với mức tăng 2,3% trong 24 giờ
|10-03 05:17:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phá mốc 120,000 đô la lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tám
|10-01 14:11:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, các ETF giao ngay Ethereum của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào là 127,5 triệu đô la, trong khi các ETF giao ngay Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng vào là 430 triệu đô la
|09-30 18:14:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tỷ lệ Funding hiện tại của các sàn CEX và DEX chính thống cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập với xu hướng bearish nhẹ
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.