Thông tin giá theo USD của Memecoin Supercycle (SUPR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00449673$ 0.00449673 $ 0.00449673 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -16.55% Biến động giá (7 ngày) -16.55%

Giá thời gian thực của Memecoin Supercycle (SUPR) là --. Trong 24 giờ qua, SUPR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUPR là $ 0.00449673, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUPR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và -16.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Memecoin Supercycle (SUPR)

Vốn hóa thị trường $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Nguồn cung lưu thông 999.55M 999.55M 999.55M Tổng cung 999,545,716.788337 999,545,716.788337 999,545,716.788337

Vốn hoá thị trường hiện tại của Memecoin Supercycle là $ 8.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUPR là 999.55M, với tổng nguồn cung là 999545716.788337. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.91K.