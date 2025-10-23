Thông tin giá theo USD của Meme Alliance (MMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00239838 Cao nhất 24H $ 0.00251924 ATH $ 0.073829 Giá thấp nhất $ 0.0011163 Biến động giá (1 giờ) +0.68% Biến động giá (1D) -0.71% Biến động giá (7 ngày) -11.36%

Giá thời gian thực của Meme Alliance (MMA) là $0.00245867. Trong 24 giờ qua, MMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00239838 và cao nhất là $ 0.00251924, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MMA là $ 0.073829, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0011163.

Về hiệu suất ngắn hạn, MMA đã biến động +0.68% trong 1 giờ qua, -0.71% trong 24 giờ và -11.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Meme Alliance (MMA)

Vốn hóa thị trường $ 210.09K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 245.88K Nguồn cung lưu thông 85.44M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Meme Alliance là $ 210.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MMA là 85.44M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 245.88K.