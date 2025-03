Metanopoly Finance (MEFI) là gì

Metanopoly Finance ($MeFI) is a next-generation token that bridges real-world business assets with blockchain technology, offering a structured approach to decentralized finance. By tokenizing revenue-generating assets, $MeFI provides holders with asset-backed value, ensuring long-term stability and growth. This model enhances traditional business structures with blockchain efficiency, enabling seamless transactions, transparency, and automated trust mechanisms.

Nguồn tham khảo Metanopoly Finance (MEFI) Whitepaper Website chính thức