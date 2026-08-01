Giá Medtronic xStock hôm nay

Giá Medtronic xStock (MDTX) theo thời gian thực hôm nay là $ 88.39, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MDTX sang USD là $ 88.39 mỗi MDTX.

Medtronic xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 178,444, với nguồn cung lưu hành 2.02K MDTX. Trong vòng 24 giờ qua, MDTX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1,388.97, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 73.95.

Về hiệu suất ngắn hạn, MDTX biến động -- trong giờ qua và +6.89% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 793.11.

Thông tin thị trường Medtronic xStock (MDTX)

Vốn hóa thị trường $ 178.44K$ 178.44K $ 178.44K Khối lượng (24H) $ 793.11$ 793.11 $ 793.11 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 91.31M$ 91.31M $ 91.31M Nguồn cung lưu thông 2.02K 2.02K 2.02K Tổng cung 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

Vốn hoá thị trường hiện tại của Medtronic xStock là $ 178.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 793.11. Nguồn cung lưu hành của MDTX là 2.02K, với tổng nguồn cung là 1032926.707528602. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 91.31M.