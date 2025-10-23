Thông tin giá theo USD của Medical Intelligence (MEDI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.081609 $ 0.081609 $ 0.081609 Thấp nhất 24H $ 0.086283 $ 0.086283 $ 0.086283 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.081609$ 0.081609 $ 0.081609 Cao nhất 24H $ 0.086283$ 0.086283 $ 0.086283 ATH $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Giá thấp nhất $ 0.081609$ 0.081609 $ 0.081609 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) -2.65% Biến động giá (7 ngày) -15.79% Biến động giá (7 ngày) -15.79%

Giá thời gian thực của Medical Intelligence (MEDI) là $0.083845. Trong 24 giờ qua, MEDI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.081609 và cao nhất là $ 0.086283, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEDI là $ 0.267655, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.081609.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEDI đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -2.65% trong 24 giờ và -15.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Medical Intelligence (MEDI)

Vốn hóa thị trường $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Vốn hoá thị trường hiện tại của Medical Intelligence là $ 8.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEDI là 100.00M, với tổng nguồn cung là 99999980.62769. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.38M.