Thông tin giá theo USD của ME GUSTA (MEGUSTA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.43% Biến động giá (1D) -5.63% Biến động giá (7 ngày) -31.01% Biến động giá (7 ngày) -31.01%

Giá thời gian thực của ME GUSTA (MEGUSTA) là --. Trong 24 giờ qua, MEGUSTA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEGUSTA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEGUSTA đã biến động +0.43% trong 1 giờ qua, -5.63% trong 24 giờ và -31.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ME GUSTA (MEGUSTA)

Vốn hóa thị trường $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Nguồn cung lưu thông 997.68M 997.68M 997.68M Tổng cung 997,681,917.63294 997,681,917.63294 997,681,917.63294

Vốn hoá thị trường hiện tại của ME GUSTA là $ 62.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEGUSTA là 997.68M, với tổng nguồn cung là 997681917.63294. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 62.28K.