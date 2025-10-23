Thông tin giá theo USD của maxBTC (MAXBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 48,288 $ 48,288 $ 48,288 Thấp nhất 24H $ 147,508 $ 147,508 $ 147,508 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 48,288$ 48,288 $ 48,288 Cao nhất 24H $ 147,508$ 147,508 $ 147,508 ATH $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Giá thấp nhất $ 48,063$ 48,063 $ 48,063 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +0.13% Biến động giá (7 ngày) -2.75% Biến động giá (7 ngày) -2.75%

Giá thời gian thực của maxBTC (MAXBTC) là $109,298. Trong 24 giờ qua, MAXBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 48,288 và cao nhất là $ 147,508, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAXBTC là $ 172,696, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 48,063.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAXBTC đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +0.13% trong 24 giờ và -2.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường maxBTC (MAXBTC)

Vốn hóa thị trường $ 218.60K$ 218.60K $ 218.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 218.60K$ 218.60K $ 218.60K Nguồn cung lưu thông 2.00 2.00 2.00 Tổng cung 2.0 2.0 2.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của maxBTC là $ 218.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAXBTC là 2.00, với tổng nguồn cung là 2.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 218.60K.