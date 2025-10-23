Thông tin giá theo USD của Matr1x (MAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00847114 Cao nhất 24H $ 0.00879035 ATH $ 0.474276 Giá thấp nhất $ 0.00723278 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -2.63% Biến động giá (7 ngày) +10.97%

Giá thời gian thực của Matr1x (MAX) là $0.00853033. Trong 24 giờ qua, MAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00847114 và cao nhất là $ 0.00879035, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAX là $ 0.474276, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00723278.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAX đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -2.63% trong 24 giờ và +10.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Matr1x (MAX)

Vốn hóa thị trường $ 1.29M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.82M Nguồn cung lưu thông 151.35M Tổng cung 800,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Matr1x là $ 1.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAX là 151.35M, với tổng nguồn cung là 800000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.82M.