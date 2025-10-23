Thông tin giá theo USD của Matchy ($MATCHY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00013001 Cao nhất 24H $ 0.00013313 ATH $ 0.00077215 Giá thấp nhất $ 0.00012078 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) +2.40% Biến động giá (7 ngày) -30.34%

Giá thời gian thực của Matchy ($MATCHY) là $0.00013313. Trong 24 giờ qua, $MATCHY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00013001 và cao nhất là $ 0.00013313, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $MATCHY là $ 0.00077215, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00012078.

Về hiệu suất ngắn hạn, $MATCHY đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, +2.40% trong 24 giờ và -30.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Matchy ($MATCHY)

Vốn hóa thị trường $ 133.13K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 133.13K Nguồn cung lưu thông 1000.00M Tổng cung 999,997,307.060397

Vốn hoá thị trường hiện tại của Matchy là $ 133.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $MATCHY là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999997307.060397. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 133.13K.