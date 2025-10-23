Thông tin giá theo USD của Mastercard xStock (MAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 570.03 Cao nhất 24H $ 576.51 ATH $ 616.08 Giá thấp nhất $ 543.11 Biến động giá (1 giờ) -0.73% Biến động giá (1D) -0.50% Biến động giá (7 ngày) +1.23%

Giá thời gian thực của Mastercard xStock (MAX) là $571.27. Trong 24 giờ qua, MAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 570.03 và cao nhất là $ 576.51, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAX là $ 616.08, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 543.11.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAX đã biến động -0.73% trong 1 giờ qua, -0.50% trong 24 giờ và +1.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mastercard xStock (MAX)

Vốn hóa thị trường $ 168.32K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.03M Nguồn cung lưu thông 294.64 Tổng cung 21,049.98943252

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mastercard xStock là $ 168.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAX là 294.64, với tổng nguồn cung là 21049.98943252. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.03M.