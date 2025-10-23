Thông tin giá theo USD của Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 109,149 Cao nhất 24H $ 153,450 ATH $ 212,430 Giá thấp nhất $ 95,551 Biến động giá (1 giờ) +0.63% Biến động giá (1D) -0.44% Biến động giá (7 ngày) -4.90%

Giá thời gian thực của Massa Bridged BTC (WBTC.E) là $109,934. Trong 24 giờ qua, WBTC.E được giao dịch với mức thấp nhất là $ 109,149 và cao nhất là $ 153,450, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WBTC.E là $ 212,430, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 95,551.

Về hiệu suất ngắn hạn, WBTC.E đã biến động +0.63% trong 1 giờ qua, -0.44% trong 24 giờ và -4.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Vốn hóa thị trường $ 21.92K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.92K Nguồn cung lưu thông 0.20 Tổng cung 0.2

Vốn hoá thị trường hiện tại của Massa Bridged BTC là $ 21.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WBTC.E là 0.20, với tổng nguồn cung là 0.2. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.92K.