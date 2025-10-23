Thông tin giá theo USD của mascot of the trenches (RUG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.54% Biến động giá (1D) +15.31% Biến động giá (7 ngày) -38.57% Biến động giá (7 ngày) -38.57%

Giá thời gian thực của mascot of the trenches (RUG) là --. Trong 24 giờ qua, RUG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RUG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUG đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, +15.31% trong 24 giờ và -38.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường mascot of the trenches (RUG)

Vốn hóa thị trường $ 195.01K$ 195.01K $ 195.01K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 195.01K$ 195.01K $ 195.01K Nguồn cung lưu thông 999.11M 999.11M 999.11M Tổng cung 999,112,085.900315 999,112,085.900315 999,112,085.900315

Vốn hoá thị trường hiện tại của mascot of the trenches là $ 195.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RUG là 999.11M, với tổng nguồn cung là 999112085.900315. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 195.01K.