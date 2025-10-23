Thông tin giá theo USD của Marvin The Robot (MARVIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00497016 Cao nhất 24H $ 0.00515262 ATH $ 0.00637845 Giá thấp nhất $ 0.00493127 Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) -0.76% Biến động giá (7 ngày) -3.91%

Giá thời gian thực của Marvin The Robot (MARVIN) là $0.00508717. Trong 24 giờ qua, MARVIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00497016 và cao nhất là $ 0.00515262, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MARVIN là $ 0.00637845, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00493127.

Về hiệu suất ngắn hạn, MARVIN đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, -0.76% trong 24 giờ và -3.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Marvin The Robot (MARVIN)

Vốn hóa thị trường $ 40.43K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.19K Nguồn cung lưu thông 7.95M Tổng cung 9,472,220.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Marvin The Robot là $ 40.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MARVIN là 7.95M, với tổng nguồn cung là 9472220.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.19K.