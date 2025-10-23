Thông tin giá theo USD của Marse (MARSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.80% Biến động giá (7 ngày) -8.38% Biến động giá (7 ngày) -8.38%

Giá thời gian thực của Marse (MARSE) là --. Trong 24 giờ qua, MARSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MARSE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MARSE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.80% trong 24 giờ và -8.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Marse (MARSE)

Vốn hóa thị trường $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Nguồn cung lưu thông 996.97M 996.97M 996.97M Tổng cung 996,968,935.781143 996,968,935.781143 996,968,935.781143

Vốn hoá thị trường hiện tại của Marse là $ 8.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MARSE là 996.97M, với tổng nguồn cung là 996968935.781143. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.34K.