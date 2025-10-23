Thông tin giá theo USD của Mars Battle (SHOOT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.02317302$ 0.02317302 $ 0.02317302 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) -0.76% Biến động giá (7 ngày) -0.76%

Giá thời gian thực của Mars Battle (SHOOT) là --. Trong 24 giờ qua, SHOOT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SHOOT là $ 0.02317302, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHOOT đã biến động -- trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -0.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mars Battle (SHOOT)

Vốn hóa thị trường $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K Nguồn cung lưu thông 121.10M 121.10M 121.10M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mars Battle là $ 5.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHOOT là 121.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.38K.